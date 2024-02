La batterie externe de l’Apple Vision Pro vient se connecter avec un câble et il se trouve qu’il est justement possible de retirer le câble. La méthode est toutefois particulière : avec l’accessoire pour retirer la carte SIM des iPhone.

Le journaliste Ray Wong a pu utiliser l’accessoire pour ouvrir le tiroir à carte SIM sur les iPhone pour « déverrouiller » le câble, ce qui lui a permis de le retirer de la batterie dédiée au Vision Pro. Un petit trou situé à côté du câble sert de mécanisme de verrouillage.

l used a SIM card push pin to "unlock" the cable connected to the Apple Vision Pro battery pack. It popped right out. pic.twitter.com/tShScpMlvr

— Ray Wong (@raywongy) January 31, 2024