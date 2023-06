Le nouveau Mac Pro avec la puce M2 Ultra dispose de six ports PCI Express. Ces ports sont généralement (mais pas uniquement) utilisés pour des cartes graphiques (GPU). Mais ce n’est pas le cas ici pour le nouvel ordinateur et Apple se justifie à se ce sujet.

C’est John Ternus, le responsable de l’ingénierie matérielle d’Apple, qui a été questionné à ce sujet par John Gruber lors du Talk Show Live qui a suivi la WWDC 2023. Il fait savoir que la prise en charge étendue d’une carte graphique pour l’Apple Silicon n’est pas un objectif que l’entreprise s’est fixé.

« Fondamentalement, nous avons créé notre architecture autour de ce modèle de mémoire partagée et de cette optimisation, et je ne vois donc pas très bien comment mettre en place un autre GPU et le faire d’une manière qui soit optimisée pour nos systèmes », a déclaré John Ternus. « Ce n’est pas une direction que nous voulions prendre ».

Justement, la mémoire partagée est importante avec le Mac Pro M2, puisque l’on retrouve jusqu’à 192 Go de RAM. Mais bien que ce soit une importante quantité, cela reste nettement inférieur à ce qui était possible avec le précédent Mac Pro équipé d’un processeur Intel. Il était possible de monter jusqu’à 1,5 To de RAM, soit presque huit fois plus.

Mais dans l’ensemble, le nouveau Mac Pro M2 Ultra est deux fois plus puissant que le modèle Intel le plus rapide, tout en étant deux fois moins cher comme nous l’avons vu hier. L’ordinateur est en réalité trois fois plus rapide pour certaines tâches spécifiques. Mais globalement, les performances ont doublé et non triplé.

Il est possible de précommander le nouveau Mac Pro aujourd’hui à partir de 8 299€. Il sera disponible à l’achat dès demain.