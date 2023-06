Le marché de l’ordinateur personnel s’effondre en Europe de l’Ouest. C’est le constat qui ressort du dernier rapport de Canalys, qui porte sur les ventes de micros desktops et de notebooks durant le premier trimestre 2023. Et ce n’est franchement pas triste, car hormis la baisse de 18,8% des ventes de Mac (tous modèles confondus), l’ensemble des fabricants accuse une chute des ventes au delà des -30%. Lenovo domine toujours le marché européen, mais ses ventes ont dégringolé de 36,1% sur la période (2,6 millions d’unités écoulées). Ce n’est pas beaucoup mieux pour HP, qui voit ses ventes de PC se prendre un gros gadin (-35,3% et 2,5 millions d’unités écoulées). A la troisième place, on trouve… Apple, qui grimpe donc sur le podium européen des plus gros vendeurs d’ordinateurs, ce qui n’était pas arrivé depuis très longtemps ! Avec 1,45 millions de Macs vendus sur la période, Apple passe ainsi devant Dell, qui de son côté s’est totalement effondré sur le trimestre (-40,7% !). Vous vous souvenez de cette époque où l’on disait qu’il se vendait trois Dell pour un Mac ? Et bien cette époque est révolue : en Europe, il se vend donc désormais plus de Mac que de Dell !

Asus ferme le top 5 avec des ventes en chute libre de -32,4% et à peine 659 000 unités écoulées. Le « reste » des fabricants fait encore pire que le « big five » (si l’on peut dire…), avec une chute des ventes de -50,8%. Une méga claque ! L’ensemble du secteur perd ainsi 6 millions de ventes sur le trimestre par rapport au Q1 2022 : on passe de 15,8 millions d’ordinateurs vendus à moins de 10 millions ! La crise est véritablement brutale, et il n’y a pas vraiment de raisons que les chiffres s’améliorent à court terme…