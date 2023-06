Le Mac Pro 2023 avec la puce M2 Ultra est désormais disponible à l’achat et il y a une particularité au programme, puisque l’ordinateur dispose d’une étiquette avec la mention « Product of Thailand » (Produit de Thaïlande), comme l’indique la FCC (autorité américaine). Ce n’était pas présent sur le précédent modèle avec les processeurs Intel.

Jusqu’à présent, l’étiquette du Mac Pro indiquait « Designed by Apple in California. Assembled in USA » (Conçu par Apple en Californie. Assemblé aux États-Unis). Avec le Mac Pro M2 Ultra, on peut lire « Designed by Apple in California. Product of Thailand. Final assembly in the USA » (Conçu par Apple en Californie. Produit de Thaïlande. Assemblage final aux États-Unis).

L’assemblage final ne change pas, il a toujours lieu à l’usine d’Austin dans l’État du Texas. Mais il y a visiblement une étape de taille en Thaïlande, au point qu’Apple y fait une mention sur l’étiquette. Malheureusement, il n’y a aucune information sur l’étape en question.

Le nouveau Mac Pro présente le même design général que le modèle de 2019 avec les processeurs Intel. Le changement a lieu à l’intérieur, puisque l’on retrouve une puce Apple Silicon, à savoir la M2 Ultra. Comme dit précédemment, c’est le premier Mac Pro à basculer sur l’Apple Silicon. Apple a d’ailleurs bouclé la transition de passer tous ses Mac Intel vers ses propres puces. L’objectif au départ était de réaliser cette transition en deux ans, mais cela a finalement pris un peu plus de temps pour le Mac Pro.

Le Mac Pro 2023 est disponible dès maintenant à l’achat à partir de 8 299€.