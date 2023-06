L‘iPad connait un peu le même sort que le Mac en Europe. Les ventes de la tablette d’Apple sont en baisse, mais les concurrents étant encore plus en délicatesse la part de marché augmente mécaniquement. Ainsi, Apple a vendu 2,27 millions d’iPad en Europe de l’Ouest lors du premier trimestre 2023, ce qui représente une baisse des ventes substantielles (-13,9%) par rapport au Q1 2022 (2,6 millions d’iPad écoulés) Et pourtant, l’iPad occupe désormais 44,1% du marché européen, contre une Pdm de 41,1% l’an dernier. Derrière l’iPad ultra dominant, Samsung réalise une belle opération puisqu’il est le seul fabricant à voir ses ventes de tablettes progresser sur la période (+1,9%). La part de marché du sud coréen passe ainsi de 18,9% à 23,9%.

Derrière ces deux gros poissons, c’est l’hécatombe : Lenovo dégringole (-48,9%) et n’occupe plus que 8,9% de Pdm (contre 14% l’an dernier), Amazon ne fait pas mieux (-39,6%) et passe de 9,7% à 7,3% de Pdm, Huawei boit la tasse (-47,2%) et passe de 4,7% à 3,1% de Pdm, quant à la catégorie des « autres » fabricants, la baisse des ventes est plus mesurée (-12,4%) et la part de marché progresse, de 11,7% à 12,7% de Pdm. Le secteur dans son ensemble accuse un -19,7%, pour des ventes en volume de 5,1 millions de tablettes en Europe sur le Q1, contre 6,4% en 2022.