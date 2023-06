À l’occasion du lancement du MacBook Air de 15 pouces, deux cadres d’Apple ont accordé une interview à Tom’s Guide pour notamment expliquer l’existence de ce modèle par rapport à celui de 13 pouces.

Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle d’Apple, et Laura Metz de l’équipe de marketing des Mac, expliquent simplement qu’Apple a créé le MacBook Air de 15 pouces à cause de la concurrence et de la demande du public :

Lorsque nous examinons le marché, nous constatons qu’un grand nombre d’ordinateurs portables ont un écran de 15 pouces. Nous savons donc que certains utilisateurs n’ont pas nécessairement besoin des performances d’un MacBook Pro pour bénéficier d’un écran plus grand. Ils n’ont pas forcément besoin de toutes ces capacités et performances, et l’Apple Silicon a donc été une excellente occasion d’examiner cette question.

Kate Bergeron ajoute que le modèle de 15 pouces propose la même autonomie que le modèle de 13 pouces suite à plusieurs optimisations :

Nous utilisons des boucles de contrôle thermique et des optimisations logicielles. Les charges de travail d’un propriétaire de MacBook Air sont assez irrégulières, ce qui signifie qu’il peut faire quelque chose pendant quelques minutes, puis s’éloigner de son ordinateur et laisser tourner un processus d’arrière-plan assez léger ou ne rien faire du tout. Nous pouvons donc agir sur les leviers du processeur et du logiciel pour tirer parti de ces intervalles de temps et réduire la puissance au niveau le plus bas possible.

Un autre point est la taille exacte de l’écran. Il fait 15,3 pouces et non 15 pouces. Pourquoi ? « Nous savions que nous voulions être dans la gamme des 15 pouces, mais nous avons eu l’occasion de pousser jusqu’à 15,3 pouces parce que nous pouvions couper l’autre verre à cette taille. C’est donc une bonne chose que nous ayons pu atteindre ce point idéal et même aller un peu plus loin, ce que nos clients apprécieront vraiment », déclare Kate Bergeron.

Apple a-t-il envisagé d’ajouter un port USB-C supplémentaire ou un emplacement pour carte SD au MacBook Air de 15 pouces ? Laura Metz indique qu’Apple a estimé que la sélection de ports existante était « très complémentaire du design fin et léger du produit ».