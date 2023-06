Le classement Kantar Brandz 2023 des marques les mieux valorisées place une nouvelle fois Apple en tête, et très largement cette fois. Plus de 4,2 millions de personnes (!) ont participé à ce classement international, plaçant une nouvelle fois en marque leader absolue. La marque Apple est ainsi valorisée à 880 milliards, suivie par Google (578 milliards) et Microsoft (502 milliards). Autant dire qu’Apple creuse largement l’écart avec ses concurrents, et le lancement de l’Apple Vision Pro (qui pourrait défricher un tout nouveau marché) va sans doute permettre à la firme de Cupertino de conserver une grosse partie cette avance.

On note aussi que Coca-Cola rejoint cette année le top 10 des marques les mieux valorisées (la marque gagne 7 places et +8% en valeur) et que deux marques chinoises rejoignent le top 100, soit Shein (70ème et 24 milliards de dollars) et Nongfu Spring (81ème et 22 milliards). Neuf marques retournent dans le top 100 après en être sorties, dont Pepsi, Colgate ou bien encore… Pampers. Hormis la catégorie informatique dominée par Apple, on note que les catégories du luxe et du Fast Food sont celles qui progressent le plus dans ce classement 2023 des marques.