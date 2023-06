Apple annonce de l’évolution au sujet de son initiative en faveur de l’équité raciale et de la justice raciale, présentée pour la première fois en 2020. L’investissement a plus que doublé.

Au départ, Apple avait décidé d’investir 100 millions de dollars en faveur de l’équité raciale et de la justice raciale. Le fonds se concentre sur l’éducation, l’égalité économique et la réforme de la justice pénale afin d’améliorer la vie des minorités, avec un accent particulier sur les communautés noires. Parallèlement, Apple avait mis en place un nouveau camp d’entrepreneurs pour les développeurs noirs et a promis d’augmenter ses dépenses avec les partenaires et les entreprises appartenant à des Noirs avec lesquels le fabricant d’iPhone travaille.

Aujourd’hui, Apple annonce avoir finalement investi plus de 200 millions de dollars et s’engage à verser à 25 millions de dollars supplémentaires.

« Construire un monde plus juste et plus équitable est une tâche urgente qui exige collaboration, engagement et sens commun de l’objectif », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « Nous sommes fiers de nous associer à de nombreuses organisations extraordinaires qui se consacrent à la lutte contre l’injustice et à l’élimination des obstacles aux opportunités. Et nous continuerons à mener avec nos valeurs alors que nous étendons nos efforts pour créer des opportunités, élever les communautés et aider à construire un meilleur avenir pour tous ».

De plus, depuis le lancement l’initiative en juin 2020, Apple a soutenu l’éducation, l’autonomisation économique et le travail de réforme de la justice pénale à travers les États-Unis, et s’est récemment étendu à l’Australie, au Royaume-Uni et au Mexique. La Nouvelle-Zélande va aussi s’ajouter à la liste.