Il faut avoir de bons arguments pour attirer les utilisateurs vers sa plateforme mobile, que ce soit iOS ou Android. Et pour le coup, Apple réussit mieux que Google.

Le cabinet Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) s’est penché sur le sujet avec une étude. Au cours de la dernière décennie, les utilisateurs de smartphones Android ont eu de plus en plus tendance à passer à l’iPhone. Par exemple, les personnes ayant une raison spécifique de changer d’appareil ont cité l’autonomie ou les problèmes de connectivité.

En examinant les bases d’utilisateurs actuelles, iOS et Android font preuve d’une fidélité impressionnante, puisque plus de 90% des utilisateurs restent fidèles à leur système d’exploitation respectif lorsqu’ils passent à un nouveau téléphone. Toutefois, l’engagement des utilisateurs d’iOS est légèrement plus élevé (94 %), tandis que celui des utilisateurs d’Android est de 91 %.

Vient alors la grande question : d’où viennent les nouveaux utilisateurs ? Les données indiquent qu’Apple est plus à même d’inciter les utilisateurs d’Android à passer à l’autre système, tandis qu’Android peine à attirer les utilisateurs déjà fidèles à iOS.

Au cours des douze derniers mois, environ 14% des personnes qui ont acheté un iPhone possédaient auparavant un smartphone Android. En revanche, seuls 4% des acheteurs d’un smartphone Android avaient auparavant un iPhone.