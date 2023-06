Depuis l’iPhone 13, Apple propose un mode cinématique pour les vidéos, mais l’usage concerne uniquement les applications d’Apple, comme iMovie, Photos et Final Cut Pro. Avec iOS 17, Apple met en place Cinematic API qui permet aux développeurs d’applications d’utiliser ce mode.

Voici ce qu’indique Apple concernant la Cinematic API :

Le framework Cinematic vous permet d’ajouter à vos applications des fonctions de montage et de lecture de niveau professionnel pour les films enregistrés avec le mode cinématique de l’application Appareil photo. Il s’agit des mêmes fonctions que celles utilisées dans des applications telles que Final Cut Pro, Photos et iMovie. Par exemple, cela permet à vos applications de modifier la distance de mise au point et l’ouverture dans les vidéos, créant ainsi un effet bokeh, même après l’enregistrement.