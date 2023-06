Après quelques pays comme les États-Unis et le Canada le mois dernier, Apple met en vente l’Apple TV 4K de 3e génération (le modèle d’octobre 2022) reconditonnée sur son refurb.

Le prix d’une Apple TV 4K de 2022 reconditionnée est de 139€ pour le modèle Wi-Fi avec 64 Go de stockage. En comparaison, un modèle neuf coûte 169€. La remise est donc de 30€ (-17,75%). En ce qui concerne le modèle Wi-Fi + Ethernet avec 128 Go de stockage, le prix est de 159€. Là encore, la remise est de l’ordre de 30€ (-15,87%).

L’Apple TV 4K de troisième génération dispose de la puce A15 (la même que les iPhone 13 et iPhone 14 non-Pro), de la prise en charge du HDR10+, d’un design plus fin et plus léger, d’une hausse de la quantité de RAM et plus encore. La télécommande abandonne le port Lightning, remplacé par un port USB-C. D’ailleurs, un câble USB-C n’est pas présent dans la boîte, assurez donc d’en avoir un.

Apple met en avant les éléments suivants en ce qui concerne les produits reconditionnés :