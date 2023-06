Les écrans Micro OLED de l’Apple Vision Pro sont l’un des composants les plus sophistiqués du casque XR d’Apple. Avec 23 millions de pixels affichés (plus de 4K par œil), le Vision Pro offre une densité de pixels 3 fois supérieure à celle d’un PSVR 2 et près de 4 fois supérieure à celle du Meta Quest 2 ! Pour le dire autrement encore, un seul pixel de l’iPhone pourrait contenir 64 pixels du Vision Pro ! Pour la première fois, l' »effet de grille » devient de l’histoire ancienne sur un casque XR « grand public ».



Cette technologie d’affichage spectaculaire est signée Sony, et on en avait eu un avant goût … dès 2022 ! Dans une vidéo Technology Day, Sony dévoilait en effet sa technologie d’affichage « OLED Microdisplay », qui n’est autre que du Micro OLED (rebadgé sous un autre nom de marque). Les points forts de l’OLED Microdisplay vantés dans la vidéo sont exactement les mêmes que ceux qu’Apple a mis en avant pour son Vision Pro : densité de pixels très élevée, temps de latence extrêmement faible (0,01 seconde), etc. Pour rappel, Apple a commandé à Sony entre 800 000 et 900 000 écrans Micro OLED, de quoi fabriquer 400 000 à 450 000 Apple Vision Pro.