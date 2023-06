Vous avez toujours rêvé de fendre l’air à dos de Dragon, à l’instar de la Khaleesi ou de Harold ? Jet Dragon, la sortie du jour sur Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) vous permettra d’élever et d’éduquer des dragons, puis de les chevaucher pour participer à des épreuves de haute voltige ! Dans le monde de Venerusa, les dragonniers sont rois, et la compétition est acharnée. Le pilotage de votre dragon est on ne peut plus intuitif, et un simple bouton offre des accélérations foudroyantes.



Evidemment, chaque duo dragonnier-dragon a ses talents qui lui sont propres et il faudra trouver le meilleur « combo » possible pour arriver en tête du grand tournoi de Venerusa. Jet Dragon ne brille pas particulièrement par sa réalisation, mais le jeu reste propre et le framerate acceptable. On note tout de même dans les points forts que le jeu gère l’heure du jour et les conditions climatiques. Et puis à vrai dire, on ne boudera pas trop son plaisir d’échapper à un énième puzzle game…