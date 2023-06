La tradition est respectée : iFixit a démonté consciencieusement le nouveau MacBook Air 15 pouces (notre test ici), un monstre de puissance – 12 fois plus rapide que le dernier MacBook Air Intel – doté d’un superbe écran (non OLED toutefois) et d’un système audio à six haut-parleurs capable de diffuser du son en spatial audio. Alors, ce joli bébé d’à peine 1 cm d’épaisseur est-il réparable facilement ? Pas vraiment si l’on en croit iFixit, qui peine déjà à retirer l’énorme batterie (66,5 Wh) après avoir ouvert le capot fermé par des vis Pentile. Tout est soudé sur la carte-mère (RAM, SSD, ce qui signifie que le moindre problème sur l’un de ces composants majeurs obligera à tout changer. Malheureusement, l’architecture même des CM Apple Silicon et de leur mémoire unifiée nécessite cette intégration ultra poussée qui ne va pas dans le sens de la réparabilité.



Ne parlons même pas du nombre effarant de vis et du volume de colle, ou bien encore de l’absence de composants de rechange sur le marché, qui font qu’au final iFixit adjuge la note de 3/10 à la réparabilité à ce MacBook Air 15 pouces. Ce n’est malheureusement pas vraiment une surprise…