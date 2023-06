Sous iOS 17, News+ bénéficie d’une mise à jour inattendue : les célèbres mots-croisés du New York Times sont encapsulé dans l’app comme s’ils étaient une application autonome ! Le jeu de lettres, qui est disponible uniquement aux abonnés News+ et Apple One Premium (qui contient News+), n’est pas encore disponible dans la première bêta d’iOS 17 et ne devrait pas non plus être du voyage pour la bêta 2 attendue aujourd’hui. En terme de présentation, les mots croisés se présenteront sous une forme assez austère, mais un timer intégré permettra d’enregistrer les meilleurs temps de résolution de la grille, avec des « Congratulations » ou « Brilliant Work » en sus pour ceux qui auront rempli la grille en un temps très court.

Cette encapsulation d’un jeu interactif prouve en tout cas que News+ n’est pas une app « figée » et uniquement destinée à la lecture de magazines ou d’actualités. Apple aurait-il en tête de proposer d’autres contenus de ce genre ? Tout dépendra probablement du type de contenu publié initialement dans l’app…