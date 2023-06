Apple n’a pas échappé à la crise de la tech sur le Q1 2023. Les ventes d’appareils True Wireless Stereo (TWS), soit, les AirPods et autres écouteurs Beats, ont lourdement chuté de 19% sur la période si l’on en croit Canalys. Les concurrent directs font encore pire. Samsung accuse une chute des ventes de 22% et Xiaomi réalise la « dégringolada » du top 5 (-31%). Ces mauvais résultats permettent à l’indien boAT ainsi qu’à Oppo de recoller au trio de tête (surtout aux second et troisième à vrai dire), avec des progressions de ventes respectives de 30% et 38%.

Malgré ce gros coup de mou, Apple continue de surdominer le marché du TWS avec une part de marché de 29%, très loin devant les 8% de Pdm de Samsung et les 6% de Pdm de Xiaomi. Canalys estime que la saturation de ce marché spécifique ainsi que la crise inflationniste en cours expliquent en grande partie la chute des ventes des leaders du secteur. Au vu de la persistance de la crise, ces complications devraient perdurer sur le Q2.