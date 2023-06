The Competition Commission of India (CCI), le régulateur antitrust indien, aurait quasiment terminé son enquête sur l’App Store. Le CCI estimerait au final qu’Apple est en situation trop dominante sur le marché des applications mobiles, et qu’en conséquences la firme de Cupertino pourrait être obligée d’ouvrir son système d’exploitation iOS aux boutiques applicatives alternatives.

L’App Store est dans le viseur du CCI depuis le mois de septembre 2021, suite à la plainte de l’association à but non lucratif « Together We Fight Society. » Plusieurs sources indiquent que l’investigation du régulateur serait désormais rentrée dans ses toutes dernières étapes. L’Inde pourrait donc bientôt rejoindre l’Europe et le Japon dans la liste des régions du monde qui ouvrent la compétition sur les boutiques applicatives. A noter aussi qu’Apple serait obligé d’accepter les systèmes de paiement tiers dans l’App Store, ce qui permettrait aux développeurs de contourner la fameuse « commission » de 30%. Pour rappel, iOS 17 devrait autoriser le sideloading en Europe, mais au vu de l’évolution rapide de la situation sur ce sujet, il ne serait guère étonnant qu’iOS 18 soit ouvert au sideloading sans aucunes restrictions géographiques.