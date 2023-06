Plus les décisions de justice s’accumulent, plus Apple apparait comme une société particulièrement conservatrice et peu progressiste en terme de droit du travail. Pour la troisième fois en effet, The National Labor Relations Board (NLRB) a taclé l’attitude d’Apple face aux velléités syndicales des employés de ses Apple Store. Un juge du NLRB a ainsi estimé que la firme de Cupertino avait violé les droits des employés de l’Apple Store du World Trade Center en menant notamment des « interrogatoires coercitifs » concernant leur sympathie pro-syndicat.

Des employés du même Apple Store s’étaient plaint de ces méthodes auprès du NLRB… qui vient donc de leur donner raison. Le juge a en outre demandé à Apple de cesser immédiatement ce genre de pratiques et à laisser les employés libres de lire de la littérature pro-syndicat durant leur temps de pause. Apple n’a pas encore répondu à cette décision de justice plutôt tranchante. Pour rappel, Apple fait face depuis de longs mois à un mouvement social d’ampleur qui secoue nombre d’Apple Store aux Etats-Unis. De nombreux employés réclament la possibilité de créer un syndicat en interne, principalement pour établir un point de liaison avec Apple et peut-être ainsi obtenir de meilleures conditions de travail.