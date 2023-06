La sécurité des communications dans l’application Messages, qui vient flouter les photos contenant de la nudité, passe un cap avec iOS 17 et macOS Sonoma, puisque la fonctionnalité est désormais activée par défaut, et ce dans le monde.

Apple décrit son système de la façon suivante :

Messages contient désormais des outils qui avertissent les enfants et leur fournissent des ressources utiles s’ils reçoivent ou tentent d’envoyer des photos susceptibles de contenir de la nudité. Activez la sécurité des communications pour mieux protéger votre enfant contre la visualisation ou le partage de photos qui contiennent de la nudité dans l’app Messages. Si Messages détecte qu’un enfant reçoit ou tente d’envoyer ce type de photo, l’app brouille la photo avant qu’elle ne s’affiche sur l’appareil de votre enfant et fournit des conseils et des ressources adaptées à l’âge pour l’aider à faire un choix sûr, y compris celui de contacter une personne de confiance s’il le souhaite. Messages utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour analyser les images jointes et déterminer si une photo semble contenir de la nudité. Cette fonctionnalité est conçue de telle sorte qu’Apple ne puisse pas accéder aux photos.

La sécurité des communications a fait ses débuts États-Unis avec iOS 15.2, cela remonte à en décembre 2021. La fonction a depuis été étendue à l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Avec iOS 17, cela devient disponible dans le monde.

D’ailleurs, iOS 17 et macOS Sonoma vont plus loin en s’occupant également des vidéos. Cela fonctionne aussi avec les contenus envoyés par AirDrop, les messages vidéos avec FaceTime et les nouvelles fiches de contacts personnalisables qui s’affichent lors d’un appel.