Google a sorti la sulfateuse pour sa dernière pub comparative baptisée Plateau. On peut y voir un iPhone 14 Pro conversant avec un Pixel 7 Pro, et bien évidemment, le thème de la discussion tourne autour des différentes innovations des deux appareils. En pleine déprime, l’iPhone 14 Pro avoue qu’il jalouse l’IA du Pixel tandis que ce dernier lui rappelle un peu fielleusement à quel point le nouveau coloris bleu lui va bien. Mais pour l’iPhone, rien n’y fait :« Juste arrête. Le mode astrophotographie, Call Assist, le Zoom 30x. Tu peux faire tellement de choses dont je suis incapable. »



L’iPhone aurait donc atteint une phase « plateau » en terme d’innovation si l’on en croit cette pub plus revancharde que comique. Et puisque c’est de bonne guerre comme on dit, Google passe évidemment sous silence les dernières améliorations de l’iPhone, comme les appels satellites ou bien encore la Dynamic Island.



Rebelotte avec un second spot, Opening Up, qui oppose l’iPhone 14 Pro au Pixel Fold. Cette fois, le pauvre iPhone tombe littéralement à la renverse devant tant d’audace technologique… On note que ces deux spots reprennent largement le format des anciennes pubs « Mac vs PC », ce qui pour le coup n’est pas une preuve de grande « innovation » dans le domaine de la pub…