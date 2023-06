Eat Differently, une société américaine qui promeut (à fond) le mode de vie végétarien, n’a pas hésité à utiliser Steve Jobs et la maxime d’une très populaire publicité d’Apple pour sa propre campagne marketing. D’immenses panneaux montrent ainsi le visage de Steve Jobs avec à côté l’accroche « Ate differently, too » (trad : mangez différemment aussi) qui fait directement écho à la célèbre campagne de pub Think Different qu’Apple avait lancé dans les années 80. Il ne fait guère de doutes qu’Apple n’a pas donné son accord pour une telle campagne, même si Steve Jobs avait bel et bien adopté un régime végétarien (qui au passage ne l’a d’ailleurs malheureusement pas empêché de se choper un redoutable cancer du pancréas). Il ne serait donc pas très étonnant que l’on entende de nouveau parler de cette campagne via un recours juridique du californien.

On notera en fin qu’outre Steve Jobs, la campagne de Eat Differently utilise d’autres personnalités célèbres, comme Paul McCartney, Greta Thunberg ou bien encore Cesar Chavez. Une trentaine de panneaux d’Eat Differently ont été placardés à San Diego.