L’iPhone écrase plus que jamais le marché japonais du smartphone (oui, c’est le titre de l’article !). IDC vient de livrer ses chiffres tout chauds sur l’état du marché mobile japonais sur le premier trimestre 2023, et ces derniers sont absolument effarants : malgré une baisse de ses ventes de 13,1% sur la période, l’iPhone surdomine le marché avec une Pdm de 55% (!!!), très très loin devant Sharp qui doit se contenter de 13% de Pdm et de FCNT, qui fait pâle figure avec 8,3% de Pdm. Apple a écoulé 4,17 millions d’iPhone au Japon sur le Q1, tandis que du côté d’Android, tous fabricants confondus, on doit se contenter de 3,42 millions d’unités (soit une baisse des ventes de 33,6% sur un an). Le Japon est le pays dans le monde où l’iPhone domine le plus le marché mobile, devant les Etats-Unis (aux alentours de 50% de Pdm).

A noter que la grande majorité (80%) des iPhone vendus au Japon sur le Q1 sont des modèles 64 Go et 128 Go. IDC note aussi que les japonais privilégient l’achat de modèles d’iPhone plus anciens, comme l’iPhone 11, l’iPhone 12 ou bien encore l’iPhone SE de troisième génération.