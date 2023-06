C’est peu dire que l’Apple Vision Pro a suscité le buzz, mais pour autant, Apple serait encore assez loin du compte pour un lancement commercial. Mark Gurman de Bloomberg précise dans sa Newsletter que visionOS n’est pas encore finalisé. Apple aurait dévoilé à la WWDC les éléments les plus finis de l’OS, mais il resterait encore des pans entiers du système d’exploitation à peaufiner, comme la saisie au clavier sans clavier physique ou bien encore la compatibilité avec les apps de l’iPad. Le visionnage des contenus en 3D, le support des apps d’éditeurs tiers, la procédure de prescription de lentilles ophtalmologiques ou bien encore la fonction EyeSight (qui n’était pas opérationnelle sur le matériel de démonstration) sont toujours en chantier.

La fonction EyeSight (les yeux à travers le casque) est toujours en chantier, et de nombreux ingénieurs Apple s’attellent à la finaliser

Apple se serait appuyé sur une équipe restreinte pour la présentation officielle du visionPro, principalement afin de garantir le secret absolu autour du projet. Désormais, ce sont des milliers d’employés qui ont été affectés à la finalisation de l’appareil et de son OS. Et là encore il reste beaucoup de travail : les apps intégrées au visionPro ne sont pas toutes développées ou terminées, à l’instar de Plans, Calendrier, Livres, Mail, etc. Les développeurs seraient aussi à pied d’oeuvre sur Persona, l’avatar virtuel qui représente l’utilisateur lors des sessions de chat vidéo (FaceTime). L’objectif serait de permettre l’affichage de plusieurs Persona lors d’une même session de chat, mais cette nouvelle fonction ne sera disponible qu’avec la seconde version du casque (déjà en chantier elle aussi donc).