Le travail de dénigrement de Meta vis à vis de l’Apple Vision Pro continue de plus belle. Cette fois ce n’est pas Zuckerberg qui monte au créneau mais Hugo Barra, patron de la division VR de Meta de 2017 à 2021. Et comme on pouvait le prévoir, l’ancien homme fort du Meta Quest tire souvent à vue sur le Vision Pro, qu’il juge largement surdimentionné au plan technologique pour les besoins de l’utilisateur. L’Apple Vision Pro serait livré « avec plus de capteurs que ce qui est probablement nécessaire pour offrir l’expérience souhaitée par Apple », ce qui serait « caractéristique d’un produit v1 dont le créateur veut s’assurer qu’il survivra aux tests les plus difficiles que les premiers utilisateurs voudront sans doute lui faire subir » (Ou alors, Apple souhaite tout simplement sortir sur le marché un appareil sans concessions techniques, va savoir…).

Devin sur les bords, Barra croit savoir que le Vision Pro ne sera pas utilisé pour regarder des films et des séries, mais qu’il sera un « game changer » pour les retransmissions sportives immersives. A chaque point positif son point négatif (ou inversement)

Barra en fait aussi des tonnes sur le poids du casque induit par cette masse importante de capteurs, jugeant même qu’il n’est pas possible de le porter plus de 30 à 35 minutes sans souffrir d’un « grand inconfort » , un avis partagé certes par plusieurs utilisateurs… mais pas par tous loin s’en faut. L’ex-patron de la division Oculus a tout de même quelques compliments à faire sur les dalles Micro-OLED du Vision Pro, mais c’est pour rajouter aussitôt que le casque affiche volontairement des « pixels flous » afin d’éviter l’effet de grille et les artefacts de pixellisation. Cette remarque prête à sourire sachant que tous les retours sur le Vision Pro louent la qualité exceptionnelle de l’affichage ; le rendu du fovéal (flou là où le regard ne se porte pas et ultra détaillé là où le regard se porte) du Vision Pro est généralement totalement transparent pour l’utilisateur.

Barra voit flou dans le Vision Pro

L’ex VP de Meta estime cependant que ce choix de floutage de pixels est une « manœuvre intelligente » de la part d’Apple… avant de préciser que ce procédé d’affichage fatigue particulièrement lors d’un usage passthrough (AR) prolongé du casque, au point de rendre l’expérience « tout simplement inconfortable » ;« cela entraîne une fatigue oculaire inutile et gêne vraiment l’utilisation du casque pendant de longues périodes » déclare Barra, ajoutant qu’à cause de cela et de l' »inutilité » de l’appareil pour qui n’est pas développeur, l’Apple Vision Pro a été retourné à Apple (c’est vrai que Barra doit être à 3500 dollars près…). Alors certes, l’ex VP loue l’interface oeil-doigt ainsi que l’absence de tout compromis technologique, mais les gentillesses sont tellement encadrées par de bons gros tacles qu’il sera dur de voir dans ce billet assez détaillé autre chose que le « damage control » d’un ingénieur de haut niveau qui comprend que l’Apple Vision Pro ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie que le casque qu’il a aidé à promouvoir chez Facebook puis Meta. Comment dit-on déjà ? « De bonne guerre… » L’ensemble du long post de Barra reste cependant riche d’enseignements, pour peu que l’on dépasse cette impression tenace que l’ingénieur tacle dès qu’il le peut…