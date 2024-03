Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a décidé une nouvelle fois de s’attaquer à l’Apple Vision Pro, après avoir émis sa première critique quelques jours après la sortie du casque. Il réitère que le Meta Quest 3 est, selon lui, un produit plus intéressant.

Apple Vision Pro < Meta Quest 3 selon Zuck

Tout est parti d’un message publié par l’analyste Benedict Evans sur Threads. Il note qu’il existe plusieurs limitations avec l’Apple Vision Pro, mais il s’étonne de la réflexion des ingénieurs de Meta, à savoir que le casque d’Apple est, à leurs yeux, plus que similaire au Quest 3. « Apple vend à peu près l’appareil que Meta veut atteindre dans 3 à 5 ans. Le Quest se vend au prix qu’Apple souhaite atteindre dans 3 à 5 ans », dit Benedict Evans. Cela a poussé Mark Zuckerberg à répondre :

Je ne pense pas que nous disions que les appareils sont les mêmes. Nous disons que le Quest est meilleur. Si nos appareils pèsent autant que les leurs dans 3 à 5 ans, s’ils ont le flou de mouvement qu’ils ont ou le manque de précision des entrées et autres, cela signifie que nous aurons régressé de manière significative. Oui, leur résolution est plus élevée, mais ils ont payé pour cela avec de nombreux autres compromis qui rendent leur appareil moins performant à bien des égards. Ce n’est pas ce à quoi nous aspirons.

Dans un autre commentaire, le patron de Meta s’est offusqué que le Meta Quest soit qualifié d’« appareil de jeu » et a précisé que certaines des applications les plus utilisées sur le Quest sont des applications sociales, des navigateurs et des lecteurs vidéo. Il indique :

En réalité, 3 applications du top 7 pour le Quest sont déjà des applications sociales — Horizon, VR Chat et Rec Room. Le navigateur et le lecteur vidéo sont également des applications de premier plan. Le fitness n’est pas aussi bien placé, mais il dispose également d’une communauté passionnée. Je pense donc que l’idée selon laquelle ces casques ne sont destinés qu’aux jeux n’est plus d’actualité. Et oui, une meilleure résolution est préférable — mais l’ergonomie et le flou de mouvement ne sont pas des avantages évidents lorsque la résolution du Quest est également très bonne.

Lors de sa première critique, Mark Zuckerberg a notamment parlé du prix, soulignant que le Quest 3 est sept fois moins cher que le Vision Pro. Il pense aussi qu’il est plus confortable et plus précis au niveau des contrôles. Le prix s’explique en grande partie par les écrans. L’Apple Vision Pro a deux écrans MicroLED qui sont 4K, là où le Meta Quest 3 a deux écrans LCD qui sont 2K.