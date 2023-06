Guangwei Wu, qui se fait appeler William, un homme de 30 ans vivant à Nashua dans le New Hampshire aux États-Unis, a plaidé coupable après avoir volé 2 millions d’euros de produits Apple. Cela a concerné des iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

Il l’a fait par l’intermédiaire de sa société de transbordement Hai Xing Qiao, basée dans la ville de Manchester dans le New Hampshire. Une entreprise a acheté les produits Apple, puis a engagé la société de Guangwei Wu pour les transporter à Hong Kong. Mais ce dernier a ensuite été soudoyé à hauteur de 700 000 dollars par une autre entreprise de Hong Kong, Yongfu Huo. Il a alors expédié les appareils Apple à Yongfu Huo.

Pour brouiller les pistes, Guangwei Wu a prétendu que les forces de l’ordre avaient saisi les produits Apple et a envoyé à l’entreprise victime un faux document intitulé « Renonciation à la propriété » prétendument délivré par le service d’inspection de la poste américaine. De plus, lors de la création de ce faux document, il a imité la signature d’un agent fédéral afin de le faire passer pour authentique.

Il a été arrêté à la suite d’une enquête menée par le FBI et l’US Postal Inspection Service, et a été inculpé le 1er juin 2023. La juge Samantha D. Elliot a fixé la date de la sentence au 4 octobre 2023. Le crime est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans, plus 3 ans de ce qui est décrit comme une « liberté surveillée ». En attendant le jour J, Guangwei Wu doit payer une amende de 250 000 dollars. Il devra également rembourser les 2 millions de dollars au client initial.