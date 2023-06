Des photos montrant les coques de protection pour les iPhone 15 Pro ont fait leur apparition sur Weibo, permettant de voir les quelques différences avec les iPhone 14 Pro.

On peut voir que les boutons d’alimentation et de volume de l’iPhone 15 Pro sont placés légèrement plus bas que sur les iPhone 14 Pro. Le port USB-C de l’iPhone 15 Pro, qui remplace le port Lightning des modèles actuels, semble également nécessiter une découpe inférieure légèrement plus grande.

Un autre changement, plus notable pour le coup, concernant le bouton juste au-dessus de celui pour le volume. Depuis le tout premier iPhone, Apple propose un commutateur pour rapidement activer le mode silencieux. Avec les iPhone 15 Pro, Apple va proposer un bouton Action, similaire à celui de l’Apple Watch. Comme il n’est pas nécessaire de le faire glisser comme un commutateur, il semble prendre moins de place et peut utiliser une découpe plus petite.

Si l’on en croit les fuites, ce bouton Action devrait être en mesure d’effectuer plusieurs actions et non uniquement activer/désactiver le mode silencieux. Une pression légère pourrait réaliser telle action, tandis qu’une pression normale pourrait en réalité une autre.

Une autre fuite partagée sur Twitter par Majin Bu suggère aussi que le bloc photo sera plus imposant, tout comme le micro.