Il y a du changement en ce qui concerne le stockage iCloud, avec Apple qui a augmenté le prix dans plusieurs pays, dont certains en Europe. Cela touche aussi d’autres continents.

Au Royaume-Uni par exemple, la hausse est autour de 25%, ce qui assez notable. Apple propose trois abonnements, à savoir 50 Go de stockage, 200 Go et 2 To. La formule avec 50 Go coûte désormais 0,99£/mois contre 0,79£/mois auparavant. Pour l’offre avec 200 Go, le nouveau prix est de 2,99£/mois contre 2,49£/mois avant. Et pour la formule avec 2 To, Apple demande maintenant 8,99£/mois contre 6,99£/mois auparavant. C’est l’abonnement qui connaît la hausse la plus importante (+28%).

Parmi les autres pays concernés, il y a la Pologne, la Roumanie, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, la Suède, la Tanzanie, la Turquie et les Émirats arabes unis. La France et les autres pays de la zone euro ne sont pour le moment pas concernés par la hausse de prix pour le stockage iCloud. On reste sur 0,99€/mois (50 Go), 2,99€/mois (200 Go) et 9,99€/mois (2 To). Il y a également l’offre gratuite avec 5 Go qui reste d’actualité.

Pour rappel, l’abonnement iCloud+ n’offre pas uniquement du stockage supplémentaire. On retrouve également les fonctionnalités Relais privé iCloud, Masquer mon adresse e‑mail, Domaine de messagerie personnalisé et Vidéo sécurisée HomeKit.

Concernant la hausse tarifaire, rien ne bouge pour l’offre Apple One qui regroupe plusieurs services, dont iCloud+, Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade (il y a également Apple Fitness+ dans l’offre Premium). Il faut toutefois rappeler qu’Apple a augmenté le prix il y a quelques mois.