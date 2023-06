Juste avant la fin de la première saison, Apple a décidé de mettre en ligne gratuitement le premier épisode de sa série Silo sur Twitter. Tout le monde peut le regarder dès maintenant.

La série comprend dix épisodes, avec le dixième qui sera diffusé ce vendredi. Apple profite donc de cette occasion pour mettre en avant le programme, qui a de bonnes critiques, afin de la faire découvrir à un maximum de personnes. L’objectif ici est que l’épisode séduise, poussant certaines personnes à s’abonner à Apple TV+ ensuite pour voir l’intégralité.

Le visionnage gratuit du premier épisode, qui dure une heure, se fait via le tweet ci-dessous (il est également possible de passer par l’application TV ou le site tv.apple.com). Il y a uniquement l’anglais pour l’audio sur Twitter. Côté sous-titres, on retrouve là encore les sous-titres anglais uniquement.

3 days until the #Silo finale. Here’s the entire first episode. pic.twitter.com/lIcTXCQ9D6 — Apple TV (@AppleTV) June 27, 2023

Silo est l’histoire des 10 000 dernières personnes sur terre, leur maison située à des kilomètres de profondeur les protégeant du monde toxique et mortel qui les entoure. Cependant, personne ne sait quand ou pourquoi le silo a été construit et tous ceux qui tentent de le découvrir s’exposent à des conséquences fatales. Rebecca Ferguson incarne Juliette, une ingénieure, qui cherche des réponses sur le meurtre d’un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu’elle n’aurait pu l’imaginer, l’amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité le fera.

Apple a récemment annoncé qu’il y aura une saison 2. Il n’y a cependant aucune information sur la date de sortie.