Apple propose aujourd’hui au téléchargement la quatrième bêta publique d’iOS 16.6. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Naturellement, les changements sont les mêmes.

Il ne faut pas s’attendre à beaucoup de changements avec iOS 16.6. Nous en sommes à la quatrième bêta et il n’y a rien de particulier à se mettre sous la dent. Le seul changement remarqué est qu’iOS 16.6 prépare le terrain pour la vérification des clés de contact pour iMessage. Cela vient ajouter une sécurité supplémentaire, vous assurant que le contact avec qui vous parlez est réellement ce contact et non une personnelle malveillante qui se fait passer pour lui. Bien que l’option est présente dans la bêta, elle ne propose rien de particulier. Le fait de l’activer ne change rien.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques d’iOS 16, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 4 d’iOS 16.6. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez participer au programme, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta et sélectionnez iOS 16 Public Beta. Revenez ensuite en arrière et la bêta va apparaître, vous n’avez plus qu’à lancer le téléchargement.

Dans la foulée, Apple propose aussi la quatrième bêta publique de macOS 13.4. Elle aussi intervient 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.