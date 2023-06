Les soldes d’été commencent aujourd’hui et c’est l’occasion de retrouver plusieurs réductions pour les produits Apple, dont les iPhone 14, MacBook ou encore la fameuse chiffonnette de la marque à la pomme.

Pour l’iPhone 14, il est question de 20% de remise pendant les soldes. Cela s’applique chez Amazon qui propose l’iPhone 14 128 Go à 819€, l’iPhone 14 256 Go à 919€ et l’iPhone 14 512 Go à 1 149€. S’il vous faut la taille au-dessus, pas de panique : il y a aussi des remises sur l’iPhone 14 Plus. Toujours chez Amazon, on retrouve l’iPhone 14 Plus 128 Go à 919€, l’iPhone 14 Plus 256 Go à 1 049€ et l’iPhone 14 Plus 512 Go à 1 335€.

S’il vous faut un ordinateur portable, des remises sont proposées en ce moment sur le MacBook Air de 15 pouces avec la puce M2, celui annoncé il y a peu par Apple. Le modèle avec 256 Go est disponible pour 1 553€. Si vous voulez le modèle avec 512 Go, il est proposé pour 1 739€. On monte à 1 779€ pour le modèle avec le coloris minuit.

Nous pouvons aussi citer la chiffonnette d’Apple qui est disponible pour 20€ à la Fnac et chez Darty. Le prix normal est de 25€. La remise est donc de 20%. « Constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre », indique Apple.