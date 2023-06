Apple TV+ donne des nouvelles pour la saison 3 de The Morning Show. La série portée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sera de retour le 13 septembre prochain sur la plateforme de streaming.

La saison 3 de The Morning Show comprendra 10 épisodes, dont les deux premiers seront diffusés le 13 septembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque semaine. Les saison 1 et 2 sont d’ores et déjà disponibles sur Apple TV+.

Cette saison, l’avenir de la chaîne est remis en question et les loyautés sont mises à rude épreuve lorsqu’un titan de la technologie s’intéresse à UBA. Des alliances inattendues se forment, des vérités privées sont mises en avant et chacun est forcé de confronter ses valeurs fondamentales, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de rédaction.

Outre Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, le casting comprend Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie et Julianna Margulies.

Voici les premières images de la saison 3 avec plusieurs membres du casting.

Pour rappel, Apple TV+ a déjà donné son feu vert pour une saison 4. Il n’y a cependant pas la moindre information concernant la saison 4. Pour ce qui est de la saison 3, il faut s’attendre à une bande-annone dans le courant de l’été.