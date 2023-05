The Morning Show, la série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, va continuer, avec Apple TV+ qui annonce avoir donné son feu vert pour une saison 4. L’annonce a lieu avant même la diffusion de la saison 3, qui débutera cet automne sur la plateforme de streaming.

La troisième saison de la série verra l’arrivée de nouveaux acteurs/actrices, dont Jon Hamm, qui incarne un titan de l’entreprise qui a des vues sur UBA (United Broadcast Association), et Nicole Beharie, qui sera la nouvelle présentatrice. Le casting comprend également Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden.

La deuxième saison, qui a été diffusée à l’automne 2021, s’est déroulée un an plus tôt, et son final montrait Alex (Jennifer Aniston) testée positive au Covid-19 dans les premiers stades de la pandémie et présentant l’émission depuis son domicile. Comme pour la première saison, le dernier épisode s’est terminé par un écran noir.

Selon Deadline, bien que les contrats de Jennifer Aniston et de Reese Witherspoon prennent fin à la fin de la troisième saison, Apple est en pourparlers avec le duo, qui ont aussi la casquette de productrices exécutives, afin qu’elles signent en même temps qu’elles règlent la question du calendrier. De plus, une saison 5 pourrait même avoir lieu, mais rien n’a été signé en l’état.