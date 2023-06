La mise à jour 5.5 de notre application iAddict v5 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple Watch) est enfin disponible sur l’App Store. Il s’agit de la plus grosse version depuis la sortie de la V5. Nous avons totalement repensé le moteur de l’application pour vous offrir les meilleures performances possibles (défilement et passage entre les onglets), surtout sur les appareils moins récents. Nous avons aussi retravaillé la synchronisation iCloud et corrigé plusieurs bugs.

Ce n’est pas tout, cette version vous propose deux nouvelles options :

– La fusion des listes qui vous permettra de suivre les actualités des deux sites dans même onglet. Il s’agit d’une option à activer dans les réglages, par défaut les deux sites sont toujours séparés.

– La possibilité de modifier l’ordre des catégories pour accéder plus rapidement aux catégories qui vous intéressent.

N’hésitez pas à nous soutenir en laissant un commentaire sur l’App Store.