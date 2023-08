Après une version 5.5 riche en nouveautés et correctifs (fusion des listes, tri des catégories,…), voici une autre mise à jour importante de notre application iAddict v5 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple Watch). Dans la v5.5, nous avions, entre autres, repensé le moteur de l’application pour en améliorer significativement les performances sans toucher au code de la synchronisation iCloud qui pouvait parfois faire crasher l’application. C’était donc le gros chantier d’iAddict 5.6… mais pas que.

Une synchronisation iCloud plus rapide et plus stable

Jusqu’à présent, nous synchronisations les identifiants des articles et les états associés (non lus, favoris, à lire plus tard) sous forme de tableau. Aucun problème pour l’envoi des données lors d’un changement, mais la récupération des données sur un autre appareil pouvait causer occasionnellement des crashs. De plus, après avoir récupéré les identifiants des articles, il fallait récupérer sur les serveurs le contenu des articles associés, ce qui n’était pas optimal en matière de performances.