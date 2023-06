Le sideloading va devenir une réalité dans l’Union européenne et Meta compte bien en profiter, au point de transformer Facebook en App Store. L’idée est de proposer l’installation d’applications directement depuis les publicités, sans passer par l’App Store d’iOS ou le Google Play Store d’Android.

Meta veut se mettre au sideloading

Le test commencera dans quelques mois, d’abord sur Android. Cela s’explique par le fait qu’Android propose déjà le sideloading, c’est-à-dire la possibilité d’installer des applications sans passer par la boutique officielle du système d’exploitation. Mais Google essaie de serrer les boulons pour que les utilisateurs n’en profitent pas trop et restent sur le Play Store.

Dans le cas d’Apple, la bêta d’iOS 17 ne propose pas encore le support du sideloading, bien qu’Apple sera obligé d’y passer à cause du Digital Markets Act (DMA), une législation européenne qui pousse notamment à une meilleure concurrence, ce qui se traduit par des méthodes alternatives obligatoires pour télécharger des applications.

Pour sa part, Meta prépare le terrain dès maintenant en expliquant aux développeurs participant au projet qu’en hébergeant leurs applications Android et en permettant aux utilisateurs de Facebook de les télécharger directement sans être renvoyés sur le Play Store, ils obtiendront des taux de conversion plus élevés pour leurs publicités. Au moins dans un premier temps, Meta ne prévoit pas de prélever une part des revenus des achats intégrés des applications participantes, de sorte que les développeurs participant au projet pourront toujours utiliser les systèmes de facturation de leur choix.

« Nous avons toujours voulu aider les développeurs à distribuer leurs applications, et de nouvelles options permettraient d’accroître la concurrence dans ce domaine. Les développeurs méritent d’avoir plus de moyens pour distribuer facilement leurs applications aux personnes qui les veulent », a déclaré un porte-parole de Meta à The Verge.

Il faut savoir que Meta n’est pas le seul qui se penche sur le sideloading. Microsoft compte aussi en profiter et veut proposer une boutique de jeux mobiles.