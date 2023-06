Comme prévu, le premier MacBook de 12 pouces a rejoint la liste des appareils obsolètes d’Apple. Le constructeur a mis à jour son site aujourd’hui.

Apple propose deux catégories. Il y a d’abord les produits anciens. Ils sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il y a ensuite les produits obsolètes. Cela a lieu lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Quand ce statut est atteint, il n’est plus possible de faire réparer son produit chez Apple ou un réparateur agréé.

Le MacBook de 12 pouces a vu le jour en mars 2015. Il avait l’avantage d’être compact et léger. Ce fut également le premier ordinateur portable d’Apple n’ayant pas de ventilateur. Cela s’expliquait par le processeur Intel Core M. Celui-ci s’accompagnait par 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Pour ce qui est du design général, Apple proposait un seul port USB-C, un nouveau trackpad avec Force Touch et un nouveau système pour la batterie qui permettait d’avoir une batterie plus grande.

Le MacBook de 12 pouces a également été le premier Mac portable à adopter le clavier à mécanisme papillon qui a posé plus de problèmes qu’autre chose. Il est ensuite arrivé sur les autres modèles et Apple a connu de nombreuses plaintes d’utilisateurs à cause des touches défectueuses.

Le premier modèle est sorti en 2015, Apple a ensuite proposé un modèle révisé en 2017, avant d’abandonner le produit en 2019.