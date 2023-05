Après une première approbation au mois de novembre dernier, le juge américain Edward Davila a approuvé définitivement l’arrangement entre Apple et les plaignants, le jugeant « équitable, adéquat et raisonnable ». La validation de cet accord met aussi un terme à la procédure en recours collectif (ou class action) qui avait été lancée en 2018 (et qui concernait des modèles de MacBook défectueux au niveau du clavier papillon et vendus durant les années 2015 et 2016). 86000 utilisateurs des états de New York, Floride, Californie, et du Michigan (qui avaient donc rejoint le class action) recevront entre 50 et 395 dollars en fonction de la nature des réparations et des soucis rencontrés sur leur Mac, pour une enveloppe totale d’indemnisation de 33 millions de dollars.

Le juge Davila a en outre souligné que la possibilité d’un règlement plus favorable ou que les avantages fournis ne compensent pas complètement les membres de la class action ne constituaient pas des motifs suffisants de désapprobation. En d’autres termes, l’accord n’est sans doute pas optimal, mais l’on en restera là… On a tout de même l’impression qu’Apple s’en sort vraiment à bon compte dans cette affaire, d’autant que la firme de Cupertino avait pris un temps fou à reconnaitre les gros problèmes de fiabilité des claviers de ses MacBook.