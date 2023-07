Apple prépare de nouveaux écrans pour les Mac et l’un d’entre eux aurait une particularité. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le moniteur serait capable de devenir un écran connecté lorsqu’il est en pause.

L’écran connecté fonctionnerait à l’aide d’une puce présente dans les appareils iOS, ce qui n’est pas très surprenant étant donné que le Studio Display fonctionne de la même manière (à l’aide d’une puce A13). Mais sur le Studio Display, l’intelligence du logiciel s’étend simplement à la webcam et au système de haut-parleurs avec des fonctionnalités telles que Cadre centré et l’audio spatial.

Avec le nouvel écran, plusieurs informations s’afficheraient lorsque l’utilisateur n’est plus en train d’utiliser son Mac. Il pourrait s’agir de l’heure, de la date, d’un lecteur de musique, de widgets et plus encore.

Apple a déjà plus ou moins donné un aperçu avec iOS 17 qui dispose d’une fonctionnalité ayant pour nom « En veille ». Celle-ci affiche ce qui est indiqué auparavant, mais uniquement lorsque l’iPhone est en mode paysage et en train d’être chargé. Il faudrait donc s’attendre à un système similaire avec l’écran dédié à un Mac.

Il faudra toutefois être patient parce que l’écran en question n’arriverait pas avant 2024 au plus tôt selon Gurman. Il ne communique pas les caractéristiques techniques.