Apple a annoncé les Mac avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max, mais les modèles avec la puce standard doivent toujours se contenter du support d’un écran externe au mieux.

Cette limitation était déjà une réalité avec les Mac équipés de la puce M1 qui ont vu le jour en 2020. Cela s’est poursuivi avec la puce M2 et voilà que l’histoire se répète en 2023 avec la puce M3. C’est du moins le discours officiel. En effet, il existe un moyen de contourner grâce à un adaptateur DisplayLink qui permet de connecter plusieurs écrans externes.

Voici ce qu’indique Apple sur son site concernant la puce M3 :

Un écran externe d’une résolution atteignant 6K à 60 Hz.

Pour la puce M3 Pro :

Jusqu’à deux écrans externes d’une résolution atteignant 6K à 60 Hz connectés via Thunderbolt, ou un écran externe d’une résolution atteignant 6K à 60 Hz connecté via Thunderbolt et un écran externe d’une résolution atteignant 4K à 144 Hz connecté via HDMI. Un écran externe d’une résolution 8K à 60 Hz ou un écran externe d’une résolution 4K à 240 Hz connecté via HDMI.

Et pour la puce M3 Max :

Jusqu’à quatre écrans externes : jusqu’à trois écrans externes d’une résolution 6K à 60 Hz connectés via Thunderbolt et un écran externe d’une résolution atteignant 4K à 144 Hz connecté via HDMI. Jusqu’à trois écrans externes : jusqu’à deux écrans externes d’une résolution 6K à 60 Hz connectés via Thunderbolt et un écran externe d’une résolution atteignant 8K à 60 Hz ou un écran externe d’une résolution 4K à 240 Hz connecté via HDMI.

La puce M3 est présente sur le MacBook Pro de 14 pouces et l’iMac. On retrouve les puces M3 Pro et M3 Max sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces.