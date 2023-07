Monster Factory n’aura pas le droit à une suite. Apple TV+ a décidé d’annuler sa série documentaire autour du catch. La saison 1, qui a vu le jour en mars sur la plateforme, sera donc la seule.

Danny Cage, propriétaire et coach de Monster Factory, a annoncé la nouvelle sur Twitter. « Tous ceux qui regardent Monster Factory sur Apple TV+ l’adorent ! Le problème, c’est qu’il n’y en a pas assez qui la regardent. Ce sont les pauses. Pas de saison 2. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus. Mais à moins qu’il ne se passe quelque chose de vraiment cosmique, c’est un peu comme ma lune de miel. Une fois et c’est fini ! », a-t-il indiqué.

Everyone who watches Monster Factory on @AppleTV loves it! Problem is not enough watch it. Those are the breaks. No season 2. Thanks for everyone who helped out & supported us. But unless some real cosmic shit goes down it’s much like my honeymoon. One & done! ✌️#monsterfactory pic.twitter.com/nacM9dYqw6

— Coach Danny Cage (@TheDannyCage) June 30, 2023