Le MacBook Air de 15 pouces est disponible depuis peu à l’achat et Apple dévoile aujourd’hui pourquoi cet ordinateur portable a pu voir le jour. Le groupe met en avant la puce M2 et suggère que cela aurait été plus compliqué à l’époque des processeurs Intel.

Laura Metz, du service marketing des produits pour le Mac, et Thomas Tan, du service marketing des produits pour le milieu de l’entreprise, ont accordé à une interview à Inc pour parler du MacBook Air de 15 pouces. Selon Laura Metz, un tel ordinateur a été envisagé au moment où Apple utilisait encore des processeurs Intel :

Lorsque nous nous sommes lancés, nous voulions créer un MacBook Air de 15 pouces. Mais quand on pense aux designs précédents, cela ne fonctionnait tout simplement pas. Pour nous, cela ne faisait pas un modèle « Air ». Ce n’est qu’avec l’Apple Silicon que nous avons pu disposer de tous les composants nécessaires pour obtenir un écran plus grand, ainsi que l’autonomie et les performances que les utilisateurs sont en droit d’attendre d’un MacBook Air.

Elle ajoute que le milieu des ordinateurs portables de 15 pouces est important. Apple était bien au courant que plusieurs personnes voulaient un MacBook Air, mais trouvaient le modèle de 13 pouces trop petit et n’étaient pas intéressées par un MacBook Pro.

Selon Thomas Tan, il y a particulièrement eu une demande d’un écran plus grand dans le monde de l’entreprise. « Apple Silicon a soudainement rendu le MacBook Air beaucoup plus adapté à une utilisation professionnelle », a-t-il déclaré. « Nous constatons donc que de nombreux clients passent des commandes par lot, ce qui n’aurait pas été le cas auparavant ».