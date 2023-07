Le feuilleton « Apple vs Optis » n’en finit plus. Apple vient de perdre son appel pour faire annuler l’accusation de violation de brevets de la société Optis Wireless, un patent troll. Auparavant, Apple avait déjà écopé de quelques 300 millions de dommages et intérêts liés à des violations de brevets de la même société (un verdict initial avait fixé ce montant à 506 millions de dollars, mais Apple a obtenu une réduction de la somme).

Une cour d’appel britannique vient donc de statuer qu’Apple avait bien enfreint plusieurs brevets essentiels d’Optis Wireless. Les deux brevets concernés portant sur la technologie 4JG utilisée dans les mobiles (et donc dans les iPhones). La cour d’appel s’aligne ici sur la décision de justice du mois de mars 2022, qui concluait que les brevets détenus par Optis Cellular Technology LLC avaient bien été enfreints par Apple. Les avocats d’Apple avaient alors rétorqué que les brevets en question n’étaient même pas utilisés au Royaume-Uni. La bataille judiciaire entre Apple et Optis dure déjà depuis 4 ans.