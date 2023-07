Quelques mois après avoir rendu possible l’interdiction de l’avortement (Etat par Etat), la très conservatrice Cour Suprême américaine a décidé de mettre un terme à la discrimination positive dans les universités américaines. Apple ainsi que d’autres grandes firmes américaines (Adobe, Airbnb, Cisco, Dell, Google, Ikea, Intel, Lyft, PayPal, Salesforce, Uber,etc.) viennent de publier un long texte qui prend clairement la défense de la discrimination positive. En voici un extrait :

« La diversité raciale et ethnique améliore les performances des entreprises. La recherche et l’expérience démontrent que la diversité raciale améliore la prise de décision en augmentant la créativité, la communication et la précision au sein des équipes. L’expérience dans un environnement universitaire diversifié prépare les étudiants à interagir et à servir des clientèle racialement diverses et à travailler avec des personnes de tous horizons. Le résultat est une communauté d’affaires plus alignée avec le public, des profits accrus et de la réussite commerciale. »

Apple s’est refusé à commenter la décision de la Cour Suprême, mais déclare qu’elle continuera d’appliquer la discrimination positive dans ses politiques d’embauche, une pratique toujours légale aux Etats-Unis : « Apple est un employeur garantissant l’égalité des chances qui s’engage en faveur de l’inclusion et de la diversité. Nous prenons des mesures positives pour garantir l’égalité des chances à tous les candidats sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’origine nationale, de handicap, de statut d’ancien combattant ou d’autres caractéristiques légalement protégées. »