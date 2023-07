Apple Music s’améliore sur iOS 17 avec la possibilité pour les utilisateurs de connaître les crédits des chansons. La fonctionnalité fait ses débuts avec la bêta 3, disponible aujourd’hui pour les développeurs.

Spotify propose déjà de voir les crédits des musiques. Il en va de même pour Apple Music Classical, l’application dédiée à la musique classique. Voilà maintenant que ce système débarque dans Apple Music avec iOS 17.

Ce n’est en soi pas réellement une surprise. En effet, Apple avait déjà à l’occasion de la WWDC 2023 le mois dernier que les crédits allaient être disponibles. Mais ce n’était pas disponible avec les deux premières bêtas. Ça l’est maintenant avec la version distribuée aujourd’hui.

Pour voir les crédits d’une musique, il suffit d’ouvrir Apple Music, de toucher les trois petits points à droite du morceau et de choisir la nouvelle option. Vous pourrez ainsi en découvrir un peu plus sur les coulisses, avec les noms des artistes interprètes, l’auteur des paroles de la chanson, les personnes chargées de la production et de l’ingénierie.

iOS 17 Beta 3 now shows song credits. pic.twitter.com/g1EhbnG3nP — Aaron Zollo (@zollotech) July 5, 2023

iOS 17 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs. La bêta publique ne va pas tarder (Apple a déjà annoncé une arrivée en juillet). Quant à la version stable pour tout le monde, elle arrivera en septembre.