Apple est dans le viseur de l’Arcom, le gendarme de l’audiovisuel, concernant la création française. Le problème touche aussi bien l’application Apple TV que l’iTunes Store, comme le révèle L’Informé. Les deux plateformes permettent d’acheter ou louer des films et séries.

Apple doit faire des changements

Un décret européen de 2021 impose que 15% du chiffre d’affaires engrangé grâce aux œuvres audiovisuelles soient dépensés dans la production européenne (dont 12% pour les œuvres françaises). Cela se fait via des versements aux ayants droit liés aux contenus visionnés. Mais l’Arcom a constaté que l’application Apple TV et l’iTunes Store ne respectent pas les obligations. Il se trouve qu’Apple est la seule société qui ne respecte pas ce décret.

Qu’est-ce qui bloque ? La réponse est assez simple : trop peu de programmes français seraient regardés sur les services d’Apple pour que les sommes versées représentent 15% du chiffre d’affaires. Pour donner une idée, la plateforme d’Apple disposait en 2022 d’une part de marché de 11,8% en ce qui concerne la VOD et la SVOD. Elle est derrière Orange, Canal VOD ou encore Arte.

Un coup d’œil au catalogue montre que peu de séries françaises sont présentes. Dans la section « TV et Séries » par exemple, seulement deux créations tricolores apparaissent (HPI et Clem), tout le reste étant des productions américaines. D’ailleurs, HPI n’est qu’à la 20e place pour ce qui concerne les meilleures ventes.

Les données du Centre national du cinéma (CNC) montrent que les productions américaines dominent très largement (77,5%), suivies des françaises (19,3%) et des européennes (2,2%). Malgré tout, les plateformes concurrentes à celles d’Apple arrivent à respecter la réglementation.

Le streaming attire de plus en plus

Le marché de la VOD à l’acte (location et achat) a crû de 13,9% l’an dernier, à 245,8 millions d’euros. Sur ce montant, 84% des transactions portaient sur des films de cinéma et le reste sur des séries et dessins animés. Le domaine qui connaît un franc succès n’est autre que le streaming. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et les autres ont généré 1,83 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022 en hausse de 8,6%, soit 7 fois plus que la VOD à l’acte.

Que dit Apple au sujet de l’Arcom et de son constat ? La société assure avoir rempli ses obligations sur Apple TV+. En revanche, elle ne souhaite pas faire un commentaire sur l’application Apple TV ni sur l’iTunes Store.