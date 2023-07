Apple propose une mise à jour de Shazam (version 15.36) sur l’App Store avec une nouvelle fonctionnalité permettant d’identifier les musiques diffusées sur des applications Instagram, TikTok et YouTube.

Voici ce qu’indique Apple dans ses notes :

Vous pouvez désormais identifier des morceaux dans des apps comme TikTok, Instagram et YouTube. Il vous suffit pour cela d’ouvrir Shazam, de toucher le bouton bleu et de revenir sur l’app que vous utilisiez. Pensez à activer iCloud pour sauvegarder vos Shazams et les synchroniser avec la Reconnaissance des morceaux du Centre de contrôle. Rendez-vous dans les Réglages de Shazam > Synchronisation iCloud.