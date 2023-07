Slay the Spire, fusion parfaite du roguelite et du deck building, fait un détour par Apple Arcade dans sa version « + » (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Le jeu du studio MegaCrit est considéré comme une référence du genre, et ceux qui l’avaient loupé sur iOS peuvent désormais se rattraper pour le prix d’un abonnement à Apple Arcade. Dans Slay the Spire un héros s’oppose – via des combats au tour par tour – à des vagues successives d’ennemis dans un lore d’heroic fantasy. L’aspect deck building du titre concerne ici les différents coups que nos héros peuvent porter aux nombreux ennemis qui se présentent à eux. Les combats sont intenses et addictifs et demandent pas mal de réflexion dès lors que l’ennemi se montre un peu retors. Un immanquable de l’App Store.



La seconde sortie du jour (ou plutôt du jeudi 6 juillet) est Monde LEGO Duplo+ (Lien Apple Arcade – Phone/iPad), un jeu pour enfants qui propose différentes activités d’apprentissage ludique pour les bambins de 2 à 5 ans. A noter que la vingtaine de packs additionnels d’activité est incluse dans cette version Apple Arcade.