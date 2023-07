Mark Gurman de Bloomberg nous revient avec son caddie plein d’infos croustillantes sur le Vision Pro. Le journaliste confirme d’abord une info qui tourne déjà depuis un bon moment : l’Apple Vision Pro ne pourra être acheté que sur rendez-vous dans un Apple Store, et après une phase d’essai. Cette séquence d’essayage permettra de mettre au point le cache pour le visage et de produire sur place les lentilles adaptées à la vision de l’utilisateur (si ce dernier est myope par exemple). C’est aussi durant ce rendez-vous que le futur client pourra acheter la seconde sangle de tête dans le cas où le casque pèserait trop lourd sur l’avant du visage.

Gurman croit savoir qu’en l’état les personnes avec une petite tête ne pourraient pas supporter le poids du Vision Pro (ou la mauvaise répartition du poids) plus d’une demi-heure, d’où la nécessité pour eux de se procurer la seconde sangle. Pour peu qu’en plus ces derniers n’aient pas une vision parfaite, le surcoût à l’achat sera alors extrêmement élevé (on parle de plusieurs centaines de dollars pour les lentilles correctives et d’une centaine de dollars pour la sangle). En outre, la seconde sangle « doit être encore finalisée » précise Gurman. A noter que plusieurs des journalistes qui avaient pu essayer l’Apple Vision Pro ont déjà eu droit à la seconde sangle. Leurs retours indiquent que cette dernière serait vraiment efficace pour mieux répartir le poids du Vision Pro sur la tête.

Dernière précision de Gurman et non des moindres : après les Etats-Unis en début d’année prochaine, l’Apple vision Pro serait proposé à la vente en Angleterre et au Canada à la toute fin de 2024. En d’autres termes, Apple attendrait 2025 pour livrer l’Europe, peut-être directement avec une version non-Pro et moins chère.