L’Apple Vision Pro sera disponible au début de 2024 pour 3 499$, mais seulement aux États-Unis. Il faudra patienter jusqu’en 2025 pour l’avoir en Europe, selon les informations de Bloomberg.

Une arrivée pas avant 2025 en Europe pour le Vision Pro

Apple choisirait le Canada et le Royaume-Uni comme premières régions du monde pour la sortie en dehors des États-Unis. La disponibilité pourrait se faire à la fin de 2024. Mais pour tout le reste de l’Europe, ainsi que l’Asie, le lancement n’interviendrait pas avant 2025.

Il est précisé que les ingénieurs d’Apple travaillent en ce moment sur la traduction de plusieurs éléments pour le casque de réalité mixte. Cela concerne une traduction pour la France, l’Allemagne, l’Australie, la Chine, Hong Kong, le Japon et la Corée du Sud.

Toute une préparation en Apple Store

En ce qui concernant le lancement aux États-Unis, Apple compte proposer des zones spécifiques dans ses Apple Store qui seront dédiées au Vision Pro. Cela concernera d’abord les grandes boutiques (notamment à New York et Los Angeles), avant que ce soit un peu partout. De plus, les boutiques auront seulement un ou deux modèles en stock, il faudra donc prendre un rendez-vous pour l’essayer puis éventuellement l’acheter.

Ce concept de prendre un rendez-vous avant de faire un achat peut rappeler ce qui avait eu lieu il y a quelques années de cela avec le lancement de l’Apple Watch. Pendant le rendez-vous, les employés devront s’assurer que le casque est bien adapté à l’utilisateur. Ce dernier devra d’ailleurs fournir au préalable toute prescription concernant sa vue via un espace dédié sur le site d’Apple afin que les bonnes lentilles soient proposées sur le casque.

Dans le même temps, Apple prépare une application iPhone qui scannera le visage d’une personne, en plus d’une machine qui calculera des mesures similaires. Là encore, l’idée est de s’assurer que le casque sera bien adapté avec les bonnes sangles.

Outre l’achat dans les Apple Store physiques, il sera possible d’acheter le casque depuis l’Apple Store en ligne aux États-Unis, et ce dès le début de 2024. On le retrouvera plus tard chez d’autres commerçants en ligne.